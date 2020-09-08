Самолет с тюменцами на борту экстренно сел в Казани

В аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет «Уральских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Тюмень. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. Там уточнили, что командир воздушного судна принял такое решение после того, как сработала сигнализация отказа вентилятора охлаждения оборудования.
«9 сентября во время выполнения рейса U6-341 Москва (Домодедово)-Тюмень сработала сигнализация отказа вентилятора охлаждения оборудования. Для обеспечения дополнительной безопасности командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку на ближайший аэродром аэропорта г. Казань», — пояснили агентству в пресс-службе «Уральских авиалиний».
На борту находилось 102 пассажира. Сейчас они расселены в гостиницу. Планируемое время вылета в Тюмень в 13:00 местного времени. Ранее агентство писало о том, что самолет, летевший в Тюмень из Сургута, совершил экстренную посадку.
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