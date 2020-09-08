08 сентября 2020
07 сентября 2020

Самолет с тюменцами на борту экстренно сел в Казани

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, ural airlines, стоянка самолета, самолет, пустой аэропорт
Полет приостановили из-за неисправности оборудования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет «Уральских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Тюмень. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. Там уточнили, что командир воздушного судна принял такое решение после того, как сработала сигнализация отказа вентилятора охлаждения оборудования.

«9 сентября во время выполнения рейса U6-341 Москва (Домодедово)-Тюмень сработала сигнализация отказа вентилятора охлаждения оборудования. Для обеспечения дополнительной безопасности командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку на ближайший аэродром аэропорта г. Казань», — пояснили агентству в пресс-службе «Уральских авиалиний».

На борту находилось 102 пассажира. Сейчас они расселены в гостиницу. Планируемое время вылета в Тюмень в 13:00 местного времени. Ранее агентство писало о том, что самолет, летевший в Тюмень из Сургута, совершил экстренную посадку.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...