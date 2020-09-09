Населенные пункты ЯНАО оказались отрезанными от внешнего мира

Водное сообщение с Яр-Сале и Панаевском восстановят, когда поднимется уровень воды Фото: сайт дептранспорта ЯНАО

Сразу два сельских поселения Ямальского района ЯНАО лишились важного маршрута, связывающего их с большой землей. Как сообщает окружной департамент транспорта и дорожного хозяйстваа, пассажирские теплоходы не смогут заходить в Яр-Сале и Панаевск, пока не повысится уровень воды в реках.

«В связи с малыми глубинами, заход судов водного транспорта в села Панаевск и Яр—Сале с 10.09.2020 не будет осуществляться до увеличения глубин», — говорится в сообщении ведомства. При повышении уровня воды водное сообщение обещали восстановить.

Чтобы сохранить хоть какую-то транспортную доступность, власти сообщили о введении дополнительных авиарейсов по маршруту «Салехард — Панаевск — Яр—Сале и обратно». Они будут выполняться при условии обеспечения пассажирской загрузки не менее 50% на круговой рейс.

Стоимость билета для взрослого пассажира составляет 4080 рублей (Панаевск — Салехард) и 5080 рублей (Яр-Сале — Салехард). Детский билет обойдется в 50% указанной суммы.

Теплоходное сообщение в Панаевск уже отменяли в середине августа. Тогда причиной также стало обмеление протоки, на берегу которой расположено село.

При этом зимой 2019/20 года Ямальский район столкнулся с еще одной транспортной проблемой. Сезонную автодорогу из Аксарки в Яр-Сале через Панаевск открыть так и не смогли — лед на реках не достиг нужной толщины из-за аномально теплой погоды.