11 сентября 2020
10 сентября 2020

Курганские власти передумали делать прививки избирателям. СКРИН

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Прививки от гриппа хотели поставить в Кургане и Шадринске 13 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Выборы в Курганскую областную думу-2020

Власти Курганской области хотели 13 сентября на избирательных участках ставить прививки от гриппа, но позже отказались от этой идеи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного правительства.

Ранее на сайтах правительства и департамента здравоохранения региона появилась информация, что в Кургане и Шадринске можно будет привиться от гриппа. «В Единый день голосования, 13 сентября, на ряде избирательных участков можно будет сделать прививку против гриппа», — было указано на их сайтах. Позже информацию удалили.

«Действительно, планировалась акция, но ее перенесли, чтобы не допустить массового скопления людей», — ответили URA.RU в пресс-службе правительства. До получения ответа от правительства запрос по теме был направлен в областную избирательную комиссию.

Об отмене акции сообщила и пресс-служба администрации Шадринска. «13 сентября, прививочная кампания против гриппа на избирательных участках отменяется», — указано на сайте мэрии. Однако не все еще знают о переносе акции. По номеру горячей линии областного депздрава корреспонденту сказали, что акцию проведут завтра.

С 11 по 13 сентября в регионе проходят выборы в Курганскую облдуму, Шадринскую гордуму и 22 районных дум. 11 сентября в регионе проголосовали 8,87% избирателей.

Новость, которую позже удалили
Скрин: сайт департамента здравоохранения Курганской области

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