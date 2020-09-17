В KFC ответили тюменцу, который пытался избить их кассира

В KFC отказ обслуживать клиента без маски объяснили соблюдением требований Роспотребнадзора Фото: Алексей Лущанов © URA.RU

Сотрудники сети ресторанов быстрого питания KFC отказались обслуживать тюменца без маски из-за требований Роспотребнадзора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что житель Тюмени устроил скандал на фудкорте после того, как тему не продали еду в KFC.

«Обеспечение безопасности сотрудников и посетителей — наш безусловный приоритет, поэтому во всех ресторанах KFC по всей России мы строго соблюдаем санитарно-гигиенические меры, предписанные Роспотребнадзором, включая соблюдение социальной дистанции в полтора метра, ношение масок в помещениях ресторанов как для сотрудников, так и для гостей», — пояснили агентству в пресс-службе KFC.

Тюменец пришел в ярость после того, как ему было отказано в обслуживании из-за отсутствия маски. Как утверждают очевидцы инцидента, сначала он обматерил одного из сотрудников KFC, а затем караулил его, чтобы избить. Ранее агентство писало о том, что тюменские власти ввели очередные послабления карантина, но масочного режима они не коснулись. Он продолжает действовать на территории региона до 28 сентября.