Генпрокуратура направила в Швецию и Францию запросы о Навальном

Генпрокуратура РФ запросила у Франции и Швеции результаты токсикологических исследований проб блогера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В новых ходатайствах запрошена информация о проведении на территории Франции и Швеции токсикологических исследований биоматериалов Навального», — говорится в сообщении ведомства. Также российская сторона запросила результаты опросов иностранных экспертов, исследовавших дело Навального.
В ведомстве отметили, что аналогичные запросы отправлялись и в Германию. Однако ответа все еще не поступило.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. После госпитализации блогера в омскую больницу его доставили в немецкую клинику «Шарите». Немецкая сторона заявляет о следах отравления веществом группы ядов «Новичок». Однако исследования омских медиков показывают, что следов яда в организме блогера не было обнаружено. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Германия и Организация по запрещению химического оружия отказываются отвечать на официальные запросы России по ситуации с Навальным, передает RT.
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