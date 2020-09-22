России посоветовали готовиться к резкому росту пациентов с COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 23 сентября, — 287-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 197-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных COVID-19 в мире увеличилось еще на 277 839. Общее число инфицированных достигло отметки в 31 750 849. Из них выздороветь удалось уже 23 539 334 пациентам (+268 370). Жертвами вируса стали 979.501 974 433 пациентов (+5 068).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз поставлен уже 7 096 333 американцам. Следом идут Индия (5 640 496) и Бразилия (4 595 335). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 215 810.

Вакцина и лекарство

Россия бесплатно раздаст вакцину от коронавируса сотрудникам ООН, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на 75 сессии Генассамблеи организации. Глава государства подчеркнул, что российская вакцина доказала свою эффективность и безопасность. При этом лидер США Дональд Трамп допустил использование американцами российской вакцины. Если препарат будет работать, то президент Штатов сделает прививку первым. На фоне этого западные политики выразили тревогу, что российской вакциной «Спутник V» уже заинтересовались 14 стран. Иностранные коллеги считают, что Россия может превратить препарат в «инструмент мягкой силы» и использовать его в качестве экономических и политических рычагов влияния.

Тем временем российские разработчики вакцины напомнили, что прививку нельзя делать пациентам с подтвержденным коронавирусом. Однако, если у человека определяются антитела к коронавирусу, то это не является противопоказанием к вакцинации.

Коронавирус в России

От коронавируса скончалось рекордное для сентября число россиян — 160. За сутки было выявлено 6 215 новых случаев COVID в 84 регионах, 5976 пациентов поправились. Минздрав объяснил рост числа зараженных. Он вызван тем, что в сентябре многие вернулись из отпусков, пошли в школы и университеты. Такая динамика четко наблюдается только в восьми регионах — тех, в которые пандемия пришла позже остальных. При этом президент Национальной медицинской палаты России, врач Леонид Рошаль не исключил, что в РФ рост заболеваемости коронавирусом может быть «кошмарным». Он уверен: стране необходимо подготовиться к возможному сильному росту числа больных.

Остановить пандемию коронавируса в России удастся через 9-12 месяцев с помощью прививки. Когда уровень вакцинации составит 70-80%, COVID прекратит циркуляцию. Снизить летальность пандемии в РФ поможет эффективная работа медиков и ослабление самого вируса.

Коронавирус в мире

Глава МИД России Сергей Лавров призвал мировое сообщество решить конфликты мирным путем и объединиться для борьбы с проблемами, в том числе — коронавирусом. В свою очередь глава России Владимир Путин на ассамблее ООН выступил за снятие ограничений и санкции. По его мнению, лишь после этого можно говорить о восстановлении мировой экономики.

У людей, которые переболели лихорадкой денге, может появиться иммунитет к COVID-19, говорится в исследовании профессора из университета Дьюка (США) Мигеля Николелиса. По его словам, иммунитет к COVID-19 также может появиться, если сделать прививку от лихорадки денге.

Дональд Трамп попросил ООН наказать Китай за распространение коронавируса. Президент напомнил, что в начале пандемии КНР наложила ограничения на внутренние поездки по стране и в то же время не остановила международные авиаперелеты, в результате чего, по его словам, вирус распространился за пределы Китая.

Американские ученые разработали несколько сценариев развития эпидемии нового коронавируса на пять лет вперед. Результаты исследований показали, что ключевой фактор в формировании будущей траектории глобальной пандемии коронавируса — сила и устойчивость естественного и, особенно индуцированного вакцинами, иммунитета.