Сегодня, 23 сентября, — 287-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 197-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
За последние сутки число зараженных COVID-19 в мире увеличилось еще на 277 839. Общее число инфицированных достигло отметки в 31 750 849. Из них выздороветь удалось уже 23 539 334 пациентам (+268 370). Жертвами вируса стали 979.501 974 433 пациентов (+5 068).
Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз поставлен уже 7 096 333 американцам. Следом идут Индия (5 640 496) и Бразилия (4 595 335). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 215 810.
Вакцина и лекарство
Россия бесплатно раздаст вакцину от коронавируса сотрудникам ООН, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на 75 сессии Генассамблеи организации. Глава государства подчеркнул, что российская вакцина доказала свою эффективность и безопасность. При этом лидер США Дональд
Тем временем российские разработчики вакцины напомнили, что прививку нельзя делать пациентам с подтвержденным коронавирусом. Однако, если у человека определяются антитела к коронавирусу, то это не является противопоказанием к вакцинации.
Коронавирус в России
От коронавируса скончалось рекордное для сентября число россиян — 160. За сутки было выявлено 6 215 новых случаев COVID в 84 регионах, 5976 пациентов поправились. Минздрав объяснил рост числа зараженных. Он вызван тем, что в сентябре многие вернулись из отпусков, пошли в школы и университеты. Такая динамика четко наблюдается только в восьми регионах — тех, в которые пандемия пришла позже остальных. При этом президент Национальной медицинской палаты России, врач Леонид Рошаль не исключил, что в РФ рост заболеваемости коронавирусом может быть «кошмарным». Он уверен: стране необходимо подготовиться к возможному сильному росту числа больных.
Остановить пандемию коронавируса в России удастся через 9-12 месяцев с помощью прививки. Когда уровень вакцинации составит 70-80%, COVID прекратит циркуляцию. Снизить летальность пандемии в РФ поможет эффективная работа медиков и ослабление самого вируса.
Коронавирус в мире
Глава МИД России Сергей Лавров призвал мировое сообщество решить конфликты мирным путем и объединиться для борьбы с проблемами, в том числе — коронавирусом. В свою очередь глава России Владимир Путин на ассамблее ООН выступил за снятие ограничений и санкции. По его мнению, лишь после этого можно говорить о восстановлении мировой экономики.
У людей, которые переболели лихорадкой денге, может появиться иммунитет к COVID-19, говорится в исследовании профессора из университета Дьюка (США) Мигеля Николелиса. По его словам, иммунитет к COVID-19 также может появиться, если сделать прививку от лихорадки денге.
Дональд Трамп
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