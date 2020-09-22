От коронавируса скончалось рекордное число россиян

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За сутки коронавирус подтвердился у  6 215 россиян Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России от коронавируса скончалось 160 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 за сентябрь.

«За последние сутки в России выявлено 6 215 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — сообщили в оперштабе. Выздоровело 5 976 человек, 160 больных скончались. Всего с начала эпидемии коронавируса в России заразилось 1 115 810 человек, 917 949 из них выздоровели, зафиксировано 19 649 летальных исходов от инфекции.

Лидером по заболеваемости остается Москва — 980 новых случаев коронавируса. Второе место занимает Санкт-Петербург — 211 больных. Также в тройку регионов по самой высокой заболеваемости попала Ростовская область — 181 случай.

В регионах УрФО больше всего случаев COVID-19, как и в прошлые дни, подтверждено в Свердловской области (+121). За ней по заболеваемости идет ХМАО (+118), Челябинская область (+ 79) и Пермский край (+72). В ЯНАО 68 новых случаев инфекции, в Тюменской области 61 зараженный за сутки. Меньше всего заражений коронавирусом за сутки зафиксировано в Курганской области (+28).

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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