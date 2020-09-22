Минздрав России объяснил рост числа зараженных коронавирусом

Рост числа заболевших виден в восьми регионах, отметил Владимир Чуланов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом в России ожидаемый. С таким заявлением выступил главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов во время круглого стола «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества».

«Есть регионы, в которых динамика заболеваемости идет вверх, то есть четкое нарастание, в некоторых довольно интенсивное», — цитирует Чуланова ТАСС. При этом в ряде регионов, по словам эксперта, динамика, напротив, идет вниз.

Рост заболеваемости вызван тем, что в сентябре многие вернулись из отпусков, пошли в школы и университеты, отметил Чуланов. При этом такая динамика четко наблюдается только в восьми регионах — тех, в которые пандемия пришла позже остальных, добавил медик. Сегодня такими регионами являются Еврейская автономная область, Севастополь, Республика Коми, Республика Бурятия, Ленинградская область, Республика Тыва, Республика Алтай и Кемеровская область, заключил он.

О подобном пути распространении коронавируса по России ранее предупреждал сотрудник центра Гамалеи, вирусолог Феликс Ершов. В разговоре с URA.RU он пояснял, что сейчас инфекция приходит в те регионы, где до этого было немного заболевших.