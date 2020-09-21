21 сентября 2020

Лавров выступил в ООН с призывом к миру. Что скажет Путин

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Лавров рассказал, что мировое сообщество нуждается во взаимопомощи Фото: Владимир Андреев

Мировому сообществу необходимо решать конфликты мирным путем и объединяться для решения глобальных проблем. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Обращение президента России Владимира Путина ждут 22 сентября после 18.00 по московскому времени.

«Сегодня на международной арене усиливается необходимость в урегулировании вооруженных конфликтов исключительно мирными средствами», — цитирует РИА «Новости» Лаврова. Он отметил, что зависимость государств друг от друга в последние годы увеличивается из-за появления глобальных проблем.

Лавров добавил, что мировое сообщество нуждается во взаимопомощи. По его словам, странам-соперникам необходимо начать активное сотрудничество, чтобы справиться с угрозами терроризма, киберпреступности и пандемии коронавируса. Лавров также подчеркнул, что глобальные проблемы возникают из-за разобщенности стран мира.

На неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, проходящей с 22 по 29 сентября, выступят 119 лидеров государств и 54 главы правительств, передает «Дни.ру». Путин стоит седьмым в списке выступающих.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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