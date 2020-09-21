Мировому сообществу необходимо решать конфликты мирным путем и объединяться для решения глобальных проблем. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Обращение президента России Владимира Путина ждут 22 сентября после 18.00 по московскому времени.
«Сегодня на международной арене усиливается необходимость в урегулировании вооруженных конфликтов исключительно мирными средствами», — цитирует РИА «Новости» Лаврова. Он отметил, что зависимость государств друг от друга в последние годы увеличивается из-за появления глобальных проблем.
Лавров добавил, что мировое сообщество нуждается во взаимопомощи. По его словам, странам-соперникам необходимо начать активное сотрудничество, чтобы справиться с угрозами терроризма, киберпреступности и пандемии коронавируса. Лавров также подчеркнул, что глобальные проблемы возникают из-за разобщенности стран мира.
На неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, проходящей с 22 по 29 сентября, выступят 119 лидеров государств и 54 главы правительств, передает «Дни.ру». Путин стоит седьмым в списке выступающих.
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