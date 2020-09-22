Остановить пандемию коронавируса в России не удастся раньше, чем через 9-12 месяцев. С таким прогнозом выступил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
К ноябрю в России может появиться пять-шесть миллионов доз вакцины от COVID-19, которые будут производиться на нескольких площадках, рассказал эксперт. «Это позволит в течение 9—12 месяцев провакцинировать население, достичь уровня вакцинации 70—80%», — цитирует Гинцбурга RT.
Достижение такого показателя вакцинации что позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию коронавируса, добавил Гинцбург. По его словам, из тех, кто получил первый компонент вакцины Sputnik V, побочные эффекты наблюдаются только у 14-15% людей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, когда в столице начнется массовая вакцинация от коронавируса. По его словам, прививать жителей Москвы начнут в конце 2020 — начале 2021 года, передает телеканал 360.
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