Тюменцы требуют от губернатора достроить скандальную развязку

По поводу строительства развязки у Комарово неоднократно собирали общественные слушания Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени жители крупного микрорайона потребовали от губернатора Тюменской области восстановить строительство скандальной развязки у поселка Комарово. Обращение спровоцировала произошедшая накануне авария на единственном выезде из района «Тюменская слобода», сообщили URA.RU местные жители.

«Александр Викторович Моор, примите волевое решение, дайте отмашку ГУСу (Главному региональному управлению по строительству) на строительство развязок. Хватит либеральничать», — указано в тексте обращения. Как сообщают в нем местные жители, единственный выезд из густонаселенного района не справляется с потоком машин всех в нем проживающих людей. А из-за этого водители, выезжающие на объездную, часто нарушают правила и провоцируют аварии.

Как рассказали агентству местные жители, 22 сентября на выезде с района автобус ЛИАЗ протаранил нарушивший правила автомобиль Opel Astra, в результате один из водителей получил серьезную травму позвоночника. «На месте этой женщины, не пропустившей автобус, может оказаться любой из нас. Поэтому и просим губернатора уже решить вопрос с запуском развязки», — рассказал тюменец Иван Л. Редакцией по вопросу возобновления строительства направлен официальный запрос в Главное управление по строительству Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало, что летом 2019 года жители коттеджных поселков Комарово и Патрушево выступили против строительства крупной транспортной развязки рядом с их домами. Губернатор Александр Моор лично приостановил разработку проекта. По данному вопросу неоднократно проводились общественные слушания, но решение пока не найдено.