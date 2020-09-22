Правда и фейки про коронавирус в Тюменской области. СПИСОК

Жители Ишима опасаются, что школы и детские сады могут снова закрыть на карантин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Ишима (Тюменская область) опасаются, что из-за второй волны коронавируса в городе снова закроют на карантин детские сады и школы. Об этом они заявили в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте». Автор публикации предположил, что в большинстве учебных заведений города случаи подтвержденного коронавируса фиксировались неоднократно.

«Никто не знает, когда все закроют на карантин? Когда школы и техникум переведут на дистант? Всем известно, что в школах и техникуме, как и в других учебных учреждениях, есть люди, которые болеют коронавирусом», — заявил анонимный автор поста.

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 сентября. Действовать продолжают следующие ограничения:

В Тюменской области продолжает действовать масочный режим.

В общественных местах тюменцы должны соблюдать социальную дистанцию.

Жителям региона в возрасте 65+ и с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

Массовые мероприятия запрещены.

Ложной следует считать информацию о том, что из-за второй волны коронавируса:

Закроют детские сады и школы.

Скоро снова введут самоизоляцию для всех.

Закроют въезды в Тюменскую область.

В супермаркетах закончатся продукты.

Подобная дезинформация чаще всего распространяется через соцсети и популярные мессенджеры. Она основана на слухах и домыслах: доверять ей не стоит. Ранее агентство писало о том, что Тюменской области ухудшилась ситуация с коронавирусом. Из-за этого полная отмена карантина в регионе может перенестись на неопределенный срок.