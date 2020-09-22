22 сентября 2020
21 сентября 2020

Тюмень отдалилась от полной отмены карантина по коронавирусу

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За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 63 тюменцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 63 жителей Тюменской области. Информацию об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Днем ранее COVID-19 был диагностирован у 61 человека. Индекс заболеваемости RT в регионе по-прежнему превышает единицу. Ожидать полной отмены карантина в Тюменской области в ближайшее время не стоит.

«Тюменская область — 63 [случая подтвержденного коронавируса за сутки]», — сообщает федеральный оперштаб. Обстоятельства, при которых тюменцы стали носителями вируса, а также информация об их возрасте источником не уточняется.

11 сентября губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что если ситуация с коронавирусом в регионе не ухудшиться до конца месяца, то можно будет говорить о полном снятии карантина. Но спустя несколько дней показатели ежесуточной выявляемости заболевших COVID-19 в Тюменской области значительно выросли. Ранее агентство писало о том, что в регионе продолжается рост заболевших коронавирусом. Карантин в Тюменской области продлен до 28 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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