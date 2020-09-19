Повторения весенней волны не предвидится Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Второй волны коронавируса не будет. Вместо нее ожидается небольшой подъем количества заболевших. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

«Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости», — цитирует Чуланова ТАСС. По словам врача, в настоящее время еще не завершилась первая волна вируса, чтобы говорить о второй.

Чуланов добавил, что не стоит ожидать такого резкого роста заболеваемости, который наблюдался весной этого года. Речь идет, скорее, о небольшом сезонном подъеме.

По словам врача, осенний рост заболеваемости связан с началом учебного года. Помимо этого, многие люди возвращаются из отпусков, чем также стимулируют развитие эпидемиологического процесса.