В крупнейшем тюменском банке пройдут массовые увольнения

Группа ВТБ выкупила «Запсибкомбанк» в 2019 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В ближайшее время в «Запсибкомбанке» начнутся массовые увольнения. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, сокращение штата сотрудников — это один из этапов интеграции тюменского банка в группу ВТБ.

«Сокращение штата в „Запсибкомбанке“ пройдет в несколько этапов. Первый, можно сказать, уже начался: уведомления об увольнении многие специалисты уже получили. А вообще, увольнять будут целыми отделами: функции, которые эти отделы выполняли, будут переложены на сотрудников центрального офиса ВТБ. В частности, речь идет об отделе малого бизнеса и службе безопасности. Но есть и другие», — заявил URA.RU собеседник.

В пресс-службе группы ВТБ агентству пояснили, что интеграционные процессы по присоединению «Запсибкомбанка» действительно идут. «Мы проводим миграцию бизнеса нашего дочернего банка и его персонала. Речь не идет о массовых сокращениях, мы анализируем эффективность работы как точек ВТБ, так и „Запсибкомбанка“, а также бизнес-команд обоих банков. Сотрудникам „Запсибкомбанка“ будут предложены аналогичные позиции в рамках ВТБ и его дочерних структур. Часть из них смогут продолжить работу внутри группы. Каждое решение будет принято банком индивидуально, при этом основные организационные изменения произойдут не ранее 2021 года», — рассказали там URA.RU.

В центральный офис «Запсибкомбанка» направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что в январе 2019-го группа ВТБ выкупила контрольный пакет акций крупнейшего тюменского банка (71,80%).