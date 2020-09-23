Автомобилистам дали совет, как сэкономить на топливе

Автомобилисты смогут втрое сэкономить на топливе, перейдя с бензина на газомоторное топливо. Об этом рассказал аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин.
«Экономия на топливных расходах в случае перехода на метан высока», — сообщил Тимонин. При этом переход на газ сможет окупиться уже через год. Стоимость переоборудования легкового автомобиля будет стоить от 85 тысяч рублей. Тягача — порядка полумиллиона рублей. В обоих случаях господдержка покроет порядка 60% затрат, пишет РИА «Новости».
В России хотят запретить продажу любых видов неавтомобильного топлива на АЗС. Как пояснили в Минпромторге, сейчас отсутствует прямой запрет на продажу судового и печного топлива. Из-за этого некоторые недобросовестные предприниматели идут на мошеннические схемы.
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