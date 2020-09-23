Заморозки возвращаются в Курганскую область

В Курганской области 25 и 26 сентября ожидаются заморозки. Об этом сообщили представители регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Ночью 25—26 сентября местами по области сохранятся заморозки», — указано на сайте синоптиков. Температура воздуха и поверхности почвы может опуститься до -3 градусов.
Днем в эти дни в регионе температура воздуха поднимется до +15 градусов. Также ожидается неустойчивый слабый ветер.
Ранее курганские синоптики сообщали, что заморозки в регионе сохранятся до 24 сентября. В эти дни низкую температуру сопровождали сильные порывы ветра.
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