Заморозки возвращаются в Курганскую область

Заморозки пройдут в регионе в ночное время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 25 и 26 сентября ожидаются заморозки. Об этом сообщили представители регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Ночью 25—26 сентября местами по области сохранятся заморозки», — указано на сайте синоптиков. Температура воздуха и поверхности почвы может опуститься до -3 градусов.

Днем в эти дни в регионе температура воздуха поднимется до +15 градусов. Также ожидается неустойчивый слабый ветер.

Ранее курганские синоптики сообщали, что заморозки в регионе сохранятся до 24 сентября. В эти дни низкую температуру сопровождали сильные порывы ветра.