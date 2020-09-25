Ученые опасаются, что коронавирус может спровоцировать развитие опухоли мозга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 25 сентября, — 289-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 199-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных COVID-19 в мире увеличилось еще на 346 609. Общее число инфицированных достигло отметки в 32 408 226. Из них выздороветь удалось уже 24 097 639 пациентам (+286 972). Жертвами вируса стали 993 074 пациента (+7 186).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз поставлен уже 7 185 471 американцу. Следом идут Индия (5 816 103) и Бразилия (4 659 909). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 128 836.

Вакцина и лекарство

Российские аптеки получат препарат от коронавируса «Авифавир», который будет на 4000 рублей дешевле аналогов. Его цена составит 8000 рублей и снизится в будущем. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В условиях стационара «Авифавир» можно получить бесплатно.

Все российские регионы получили вакцину от COVID-19, разработанную в центре Гамалеи, сообщили URA.RU в Минздраве РФ. В обороте находятся больше 27 доз, которые в первую очередь предназначены для медработников. Люди, которые уже переболели, могут не проходить вакцинацию в текущем сезоне, поскольку у них уже сформировался иммунитет.

Глава центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что их лаборатория разрабатывает препарат, который будет вырабатывать иммунитет на три года. Третий этап исследований может начаться уже в октябре.

Коронавирус в России

Число новых случаев заражения в РФ может снова достичь 8-9 тысяч в сутки , считает инфекционист Евгений Тимаков. При этом врач назвал такую ситуацию «абсолютно прогнозируемой», подчеркнув, что оснований для паники нет.

Региональные власти должны наращивать объем тестирования среди населения, соблюдать все карантинные меры и вести диалог с гражданами. Эти правила помогут стране избежать повторного карантина. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямого эфира с губернаторами.

В связи с ростом заболеваемости в Москве мэр столицы Сергей Собянин попросил крупные компании снова перевести часть работников на удаленку, а также ввел новые ограничения. Пожилым москвичам рекомендовано не ходить на работу и не пользоваться общественным транспортом.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что граждане страны снова могут получить плановую медицинскую помощь, оказание которой приостанавливалось из-за пандемии. За это время, по словам руководителя рентген-эндоваскулярного отделения Санкт-Петербургской больницы РАН Михаила Воронина, в стране выросло число людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые недополучают помощь. Пока точные цифры не подсчитаны, но уже ясно, что число вовремя не прооперированных патологий увеличилось. Медик напомнил, что сердечно-сосудистые заболевания — самая частая причина смерти россиян.

Греция готова возобновить авиасообщение с Россией в полном объеме с 1 октября. Также ведутся переговоры о полетах на Кубу, в Доминикану и Мексику. Вопрос об открытии границ со странами Карибского бассейна может быть решен в ближайшие два месяца.

Коронавирус в мире

Турецкие ученые из Университета Безмалема Вакифа выдвинули гипотезу, что COVID-19 может вызывать опухоль мозга или ускорить развитие уже имеющейся. Российские специалисты отнеслись к этой теории скептически, но отметили, что она требует дальнейшего изучения, поскольку сами по себе вирусы действительно могут приводить к появлению онкозаболеваний.

Британия и Франция побили рекорды суточного прироста инфицированных. 24 сентября Лондон сообщил о 6,6 тысячах новых случаев заражения в стране, Париж — о 16 096. Власти Чехии, в свою очередь, зафиксировали рекордную смертность . На днях в стране умерли 19 пациентов с коронавирусом, что является самым высоким показателем за весь период пандемии.