Российский президент Владимир Путин рассказал, как избежать второго карантина в России. Глава государства в ходе прямого эфира с губернаторами российских регионов объяснил, почему в нашей стране ситуация лучше, чем в других.
«Тестирование нужно наращивать обязательно. Текущие требования, необременительные, надо соблюдать. И диалог с людьми надо вести. Только этот диалог не должен приобретать жестких форм навязывания и последующего неприятия со стороны граждан тех мер, которые предлагают», — объяснил Путин.
Глава государства отметил, что некоторые страны уже не смогли миновать возвращения всеобщей изоляции — там опять вводят жесткие ограничения и закрывают предприятия. Россия миновала этой участи только благодаря вовремя принятым мерам, объяснил Путин. Но, как показывает пример из-за границы, расслабляться нельзя, заявил он.
«Нужно обращаться к людям с просьбой соблюдать необходимые правила, в том числе — масочный режим. Конечно, это не всегда комфортно для людей, но болеть-то хуже!» — отметил президент.
Роспотребнадзор уже ужесточил ограничительные меры для россиян, пребывающих из-за границы. Ведомство объяснило это повышением заболеваемости за рубежом.