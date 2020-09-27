В Тюменской области изменится погода

Ночью на 29 сентября ожидаются небольшие осадки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области после теплых выходных в ближайшие сутки прогнозируется ухудшение погоды. Информация об этом приводится на официальном сайте Гидрометеоцентра. Если в понедельник, 28 сентября, температура воздуха ожидается в районе +15 градусов Цельсия, то уже ночью она опустится до +4 градусов. А 29 сентября воздух прогреется всего до 11 градусов.

«Максимальная температура воздуха 28 сентября +15 градусов. Ветер усилится до 3 м/с. 29 сентября максимальная температура составит 11 градусов», — отмечает Гидрометеоцентр. Согласно прогнозам, в ночь на 29 сентября в Тюмени пройдут небольшие осадки. С 30 по 3 октября дневная температура будет держаться на уровне 14 — 16 градусов. А в воскресенье, 4 октября, она опустится до восьми градусов Цельсия, ночью возможны небольшие осадки в виде снега.

Как ранее сообщало URA.RU, в середине сентября ухудшение погоды привело к километровым пробкам в Тюмени. Ситуацией воспользовались такси, резко увеличив ценник на свои услуги.