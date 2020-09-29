Власти Кургана предсказали, когда из региона перестанут уезжать

По прогнозам администрации, население Кургана перестанет сокращаться в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Население Кургана в ближайшие три года сократится как минимум на пять тысяч человек, но в 2023 году отток населения может прекратиться. Такие данные содержатся в прогнозе департамента социально-экономического развития Кургана на 2021—2023 годы, опубликованном на официальном сайте муниципалитета.

«В 2023 году ожидается стабилизация среднегодовой численности постоянного населения города Кургана на уровне 306 тысяч человек, или 97,5% к уровню 2019 года (базовый вариант прогноза)», — отмечается в документе. По консервативному варианту, население Кургана к 2023 году сократится до 305,4 тысячи человек.

Базовый вариант предполагает «активное формирование благоприятного инвестиционного климата и создание комфортных условий для ведения бизнеса». На его основе будут разрабатывать бюджет города на 2021 год.

Согласно опубликованному мэрией документу, в 2019 году численность населения Кургана составляла 313 838 человек. По предварительным данным, к концу 2020 года она снизится 311 229 человек. Постепенное снижение продолжится до 2023 года.

Снижение численности населения — одна из основных проблем Кургана и всего региона. В 2019 году уровень смертности в областном центре оказался самым высоким, а уровень рождаемости — самым низким с 2014 года. Ранее власти прогнозировали, что население Кургана перестанет сокращаться к 2024 году и стабилизируется на уровне 310,6 тысячи человек (базовый вариант). В конце сентября городская администрация признала этот прогноз утратившим силу.