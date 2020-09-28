28 сентября 2020
27 сентября 2020

Тюменский ТРЦ обвинили в том, что он стал рассадником крыс

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая экспозиция мелких зверей с разных частей света в Екатеринбургском зоопарке, зоопарк, грызун, экспозиция мелких зверей, крыса
В ТРЦ «Тюмень Сити Молл» ситуация пока не прокомментировали Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменцы заметили рядом с торгово-развлекательным центром «Тюмень Сити Молл» огромные стаи крыс, которые обитают на прилегающей территории. Об этом горожане написали в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». Пользователи всерьез обеспокоены тем, что грызуны могут быть переносчиками опасных заболеваний.

«Возле торгового центра бегают крысы, штук 20 точно. У «Сити Молла», — написал анонимный автор, приложив к публикации подтверждающее видео. На представленных кадрах можно различить сразу несколько крупных особей грызунов.

В комментариях к записи тюменцы разошлись во мнениях. «Любители животных, а вы в курсе, что крысы являются переносчиками опаснейших заболеваний? Если ваши любимые, то забирайте их себе», — считает пользователь с ником Running On-Waves. «ТЦ строят на полянах, где грызуны, всю жизнь жили. Куда им деться. Не они к вам пришли», — пояснил Алексей Пьянков. «Где им обитать? Во дворах нельзя, на улице, подальше от людей, опять не нравится! Крыски клевые. Скачут, как зайчики», — заявила Юлия Петресова.

В администрацию ТРЦ «Тюмень Сити Молл» направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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