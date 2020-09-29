В Кургане выросли цены на продукты

В Кургане подорожали социально значимые продукты Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Некоторые крупы, сахар и масло, являющиеся социально значимыми продуктами, подорожали в Курганской области. Это установили специалисты УФАС, которые ведут мониторинг цен на продукты. Динамика представлена в сравнении с предыдущим кварталом.

«Зафиксировано увеличение розничных цен по таким позициям как рис, крупа гречневая, сахар и сливочное масло», — говорится в информации на сайте антимонопольного ведомства. При этом на большинство товаров зафиксировано снижение стоимости продуктов. Так, подешевели овощи и фрукты, пшено и хлебобулочные изделия, молоко и яйца — от 0,7 до 50%.

Сотрудники службы отметили, что вся информация контролируется в ФАС. Там проводится анализ стоимости продуктов с целью выявления и предупреждения необоснованного роста цен.

Ранее агентство сообщало, что гречка, по данным Росстата, стала самым подорожавшим продуктом в стране. Цена на нее в августе побила очередной рекорд. Стоимость килограмма крупы за год увеличилась в 1,7 раза до 87,1 рублей.