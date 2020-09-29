29 сентября 2020
28 сентября 2020

Власти Тюменской области раскрыли, будут ли переносить каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Крупина, Шевчик, Барышников, Сарычев, Халин. Тюмень, райдер алексей
Алексей Райдер заявил, что правительство пока не планирует вмешиваться в учебный процесс Фото: Лариса Рычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вносить изменения в график обучения тюменских школьников из-за пандемии в Тюменской области пока не будут. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер во время официального выступления. По его словам, коронавирус не должен влиять на учебный процесс в регионе.

«Решения об изменении учебного процесса в связи с пандемией на данный момент не прорабатываются. Меры должны приниматься соразмерно фактической ситуации, которая наблюдается в том или ином регионе. Сейчас оснований переживать по этому поводу нет. Мы искренне надеемся, что осенние каникулы для наших школьников начнутся в последнюю неделю октября», — добавил Райдер.

Он добавил, что на второй недели обучения в области был выявлен подъем числа заболевших коронавирусом. На карантин отправилось более 100 классов, однако эти случаи были связаны с ОРВИ. Ранее агентство писало о том, что в тюменских школах вводят масочный режим. Распоряжение носит рекомендательный характер и направлено на усиление мер безопасности во время перемен.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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