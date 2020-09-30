Глава ЯНАО перераспределил федеральные деньги из-за плохих дорог

Средства из федерального бюджета получит Салехард Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти ЯНАО переназначают деньги, полученные из федерального бюджета, из-за плохого состояния дорог в регионе. 50 млн рублей, которые округу выдали из резервного фонда правительства РФ, перейдут Салехарду, где ремонт дорог идет активнее всего. Такое решение в ближайшее время примет губернатор Дмитрий Артюхов.

Проект соответствующего постановления опубликован на сайте правительства. «Утвердить распределение бюджетных ассигнований <…> в сумме 50 миллионов рублей <…> муниципальному образованию город Салехард на финансовое обеспечение дорожной деятельности», — говорится в документе. Деньги пойдут на ремонт подъезда к речному порту Салехарда на улицах Кнунянца и Чапаева. В случае, если средства не будут освоены, в конце года федеральное правительство запросит остаток.

Губернатор Артюхов неоднократно называл плохое качество дорог главной проблемой ЯНАО. 1 сентября он отправил в отставку директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максима Першикова. Источники URA.RU сообщали, что к этому решению губернатора подтолкнуло увиденное во время августовской поездки по Ямалу. Также Артюхов пообещал реорганизовать структуру, отвечающую за дорожный фонд округа.