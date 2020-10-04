В Курганскую область придет потепление

В Курганской области 11 октября температура воздуха повысится до +15 градусов. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России.
Днем 11 октября температура воздуха поднимется до +15 градусов. 10 октября потеплеет до +14 градусов. До выходных, по прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха не поднимется выше +10 градусов.
В ночь на 7 и 8 октября температура воздуха в региона может опуститься до -3 градусов. В ночь на 9 октября ожидается кратковременный снег.
4 октября в Кургане выпал первый снег. По прогнозу синоптика-любителя Ильи Винштейна снежный покров в регионе может появиться после 20 октября.
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