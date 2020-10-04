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В Курганскую область придет потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган , горсад, лето, аллея горсада, отсутствие лавочек
В регионе самая теплая погода ожидается на выходных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 11 октября температура воздуха повысится до +15 градусов. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Днем 11 октября температура воздуха поднимется до +15 градусов. 10 октября потеплеет до +14 градусов. До выходных, по прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха не поднимется выше +10 градусов.

В ночь на 7 и 8 октября температура воздуха в региона может опуститься до -3 градусов. В ночь на 9 октября ожидается кратковременный снег.

4 октября в Кургане выпал первый снег. По прогнозу синоптика-любителя Ильи Винштейна снежный покров в регионе может появиться после 20 октября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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