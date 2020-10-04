В Курганской области назначили нового военкома

В курганском военкомате появился новый военный комиссар. Им стал выходец из Уфы Айрат Зарипов. Об этом URA.RU сообщили источники из военной сферы.
«Военкома сегодня представили коллективу. Им стал полковник Айрат Зарипов. Он прибыл из Уфы», — рассказал инсайдер. Согласно открытым данным, ранее Зарипов возглавлял военный комиссариат Караидельского района Республики Башкортостан.
По словам другого военного, предыдущий военком Эдуард Лобачев ушел на пенсию. «Он возглавлял военкомат 11 лет», — поделился источник.
Ранее агентство сообщало, что в курганском военкомате заговорили о кадровых перестановка. Эдуард Лобачев был одним из долгожителей на этом посту. Дольше него военкомом был только Владимир Усманов, возглавлявший военкомат 15 лет.
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