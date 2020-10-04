04 октября 2020
03 октября 2020
02 октября 2020

В Курганской области назначили нового военкома

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по весенней призывной компании в ЦВО. Екатеринбург, полковник, армия россии, цво, центральный военный округ, сивашская краснознаменная бригада
В курганском военкомате новый руководитель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В курганском военкомате появился новый военный комиссар. Им стал выходец из Уфы Айрат Зарипов. Об этом URA.RU сообщили источники из военной сферы.

«Военкома сегодня представили коллективу. Им стал полковник Айрат Зарипов. Он прибыл из Уфы», — рассказал инсайдер. Согласно открытым данным, ранее Зарипов возглавлял военный комиссариат Караидельского района Республики Башкортостан.

По словам другого военного, предыдущий военком Эдуард Лобачев ушел на пенсию. «Он возглавлял военкомат 11 лет», — поделился источник.

Ранее агентство сообщало, что в курганском военкомате заговорили о кадровых перестановка. Эдуард Лобачев был одним из долгожителей на этом посту. Дольше него военкомом был только Владимир Усманов, возглавлявший военкомат 15 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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