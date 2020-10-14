Урал и Поволжье защитят мощнейшими радарами

Радар «Небо-М» необходим войскам РФ, потому что может засекать как крупные, так и мелкие цели Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Поволжье и на Урале появятся мощнейшие авиационные радары «Небо-М». Об этом сообщил источник в Минобороны РФ.

«Новые радары [„Небо-М“] поступят в расположенную в Центральном военном округе 76-ю дивизию ПВО», — передают «Известия» сообщение инсайдера. Отмечается, что именно эта дивизия защищает небо над Самарой, Екатеринбургом и важнейшими предприятиями регионов.

В Минобороны РФ подчеркнули, что радар «Небо-М» необходим войскам, потому что может засекать как крупные, так и мелкие цели. При этом система может работать на больших высотах, засекая цели, находящиеся далеко от местонахождения прибора.

«Небо-М» является самой мощной радиолокационной системой: она обнаруживает цели размером с частный самолет на дальности 600 км. Благодаря этому под защитой системы может быть более миллиона квадратных километров.

Ранее на форуме «Армия-2020» Минобороны РФ представили средство ПВО «Резонанс-НЭ», которое способно замечать самолеты-невидимки, передает RT. Также система может сопровождать крылатые и гиперзвуковые ракеты. Сейчас она используется в Арктике.