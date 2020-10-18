Из-за новых ограничений курганские дети могут находиться в общественных места только с родителями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области из-за ухудшения коронавирусной обстановки 19 октября начали действовать новые ограничения и запреты. Для удобства читателей URA.RU объединило все ограничения и послабления в один материал.

Разрешено:

посещать предприятия общественного питания;

посещать бани и сауны;

работать театрам, детским игровым комнатам и развлекательным заведениям;

заниматься спортом и посещать фитнес-центры;

парковаться в центре Кургана;

работать образовательным организациям в группах до 30 человек, за исключением находящихся в торговых центрах;

приезжать всем в Курганскую область без справки об отсутствии COVID-19;

работать кинотеатрам;

находиться на улице без СМС-пропуска;

работать турагентствам;

выезжать на дачу людям старше 65 лет и гражданам с серьезными хроническими заболеваниями. В остальное время им рекомендовано находиться дома;

Запрещено:

детям находиться в общественных местах без сопровождения взрослых;

работать кафе и ресторанам после 23:00;

проводить дискотеки и мини-концерты;

работать домам культуры. Учреждениям культуры нельзя проводить мероприятия на открытых площадках;

проводить массовые мероприятия;

находиться сопровождающим в курганском аэропорту;

проводить областные спортивные и физкультурные мероприятия, кроме тех, что были включены в официальный план;

ходить зрителям на официальные мероприятия. Количество участников таких мероприятий не должно превышать 100 человек;

распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом.

Рекомендовано:

не проводить свадьбы, банкеты и поминки;

работодателям отправить 20% сотрудников на удаленный режим работы;

минимально посещать общественные места;

сразу вызывать скорую помощь на дом при появлении первых симптомов COVID-19;

носить маску или респиратор, а также перчатки, где это не обязательно;

пользоваться средствами дезинфекции, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;

сотрудникам предприятий и организаций, которые контактируют с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.

Жители Курганской области обязаны:

использовать маску или респиратор в магазинах и других местах приобретения товаров и услуг. В общественном транспорте помимо масок нужно носить перчатки;

соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга;

иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Работодатели должны:

обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;

измерять температуру тела работников, отстранять от работы при повышении температуры и ежедневно контролировать соблюдение сотрудниками режима изоляции;

желательно проводить совещания по аудио-, видео- и селекторной связи.

В регионе с 12 октября введена обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет. Представители власти считают, что много заражений происходит из-за беспечности курганцев и новых послаблений.