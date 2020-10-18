Рыбакам из ЯНАО задолжали почти 5 миллионов рублей

Аксарсковское рыбопромысловое предприятие не платило зарплату 136 сотрудникам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Приуральском районе ЯНАО муниципальное рыбопромысловое предприятие «Аксарковское» задолжало своим работникам порядка 4,7 млн рублей. Как сообщает прокуратура ЯНАО, в сентябре зарплату не получили 136 человек.

«Трудовой коллектив не получил заработок за сентябрь 2020 года, — говорится в сообщении надзорного органа. — Общая сумма долга составила более 4,7 млн рублей». Нарушение было выявлено в ходе проведенной прокурорской проверки.

После внесения представления прокуратуры задолженность по заработной плате была полностью ликвидирована. Тем не менее, в отношении в отношении предприятия и его руководителя возбуждены административные дела по статье 5.27 КоАП РФ — «нарушение трудового законодательства».

Ранее жителей ЯНАО возмутили утвержденные расценки на выловленную промысловиками рыбу. При этом, по данным департамента АПК ЯНАО, рыбодобывающие предприятия получают субсидии из окружного бюджета, что позволяет выплачивать зарплаты трудоустроенным рыбакам и работать без убытка.