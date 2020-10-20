Курс евро перевалил за 92 рубля

Европейская валюта на торгах укрепилась на уровне 92,02 рубля. Таковы данные Московской биржи по состоянию на 12:59, вторника, 20 октября.
«Курс евро стоит 92,0298 рубля (+0,69%)», — свидетельствуют данные с торгов. Котировка доллара составляет 77,87 рубля (+0,29%).
29 сентября курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые превысил 93 рубля впервые с января 2016 года, передает
Ослабление рубля финансовые аналитики связывают с президентскими выборами в США, которые состоятся 3 ноября. Ожидается, что в следующем месяце евро подорожает до 100 рублей.
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