Курс евро перевалил за 92 рубля

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Табло обмена валюты. Курган, доллар, евро, обмен валют, валюта, обмен валюты, курс валюты
На торгах Московской биржи евро достиг 92 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Европейская валюта на торгах укрепилась на уровне 92,02 рубля. Таковы данные Московской биржи по состоянию на 12:59, вторника, 20 октября.

«Курс евро стоит 92,0298 рубля (+0,69%)», — свидетельствуют данные с торгов. Котировка доллара составляет 77,87 рубля (+0,29%).

29 сентября курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые превысил 93 рубля впервые с января 2016 года, передает RNS. На следующий день он опустился ниже 92 рублей.

Ослабление рубля финансовые аналитики связывают с президентскими выборами в США, которые состоятся 3 ноября. Ожидается, что в следующем месяце евро подорожает до 100 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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