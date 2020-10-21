Из-за нехватки мест в больницах существует риск скачка смертности, предупредил вирусолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 21 октября, — 315-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 225-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки, по данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных в мире увеличилось на 384 333, достигнув отметки в 41 018 278. Из них выздороветь удалось уже 30 526 965 пациентам (+265 878). Жертвами COVID-19 стали 1 132 062 человека (+5 766).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 8 516 743 американцам. Следом идут Индия (7 649 158) и Бразилия (5 274 817). Россия в этом списке занимает четвертое, а среди стран Европы — первое место с показателем 1 431 635.

Вакцина и лекарство

Массовая вакцинация от коронавируса в России не начнется раньше лета, поэтому надеяться на отмену ограничений зимой не стоит. Таким мнением поделился московский врач-инфекционист Валерий Безносенко. По его словам, из 40 миллионов людей, которые переболели COVID, 10-15 миллионов уже потеряли иммунитет.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что вакцина может оказаться бесполезной для некоторых людей. По его словам, препарат может не подействовать на тех, у кого существует проблема с выработкой антител.

Ситуация в России

В России поставлен рекорд новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 20 октября коронавирус нашли у 16 319 человек, 269 больных умерли. Число ежесуточных новых случаев начнет снижаться в начале ноября. В этом уверены специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова.

Вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов предупредил, из-за нехватки мест в больницах существует риск скачка смертности. Для многих больных нужно лечение, которое есть только в медучреждениях. В результате введения вакцины от COVID-19 антитела к вирусу плохо вырабатываются у четырех групп людей. К ним относятся пожилые, пьющие, люди в стрессе и принимающие противовоспалительные препараты. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков утверждает, что карантин в России будет постепенно ужесточаться, а власти станут вводить новые ограничения поэтапно. Так, многие школы России увеличивают длительность плановых каникул, рассказал замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. При этом подавляющее большинство учреждений уходят на каникулы в плановом порядке. Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев отметил, что остановить рост заболеваемости в стране невозможно без введения карантина.

Коронавирус в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное число заражений в мире за прошедшую неделю: прирост заразившихся в мире составил 2,4 миллиона. Наиболее серьезная ситуация сохраняется в Северной и Южной Америке. Там с 12 по 18 октября обнаружили больше 798 тысяч новых случаев и зарегистрировали больше 16 тысяч смертей. Рост заболеваемости в Европе составил 25% — было обнаружено 297 тысяч новых случаев и зафиксировано 8 тысяч смертей.

После заражения COVID-19 у некоторых пациентов развиваются такие состояния, как системная красная волчанка, аутоиммунная тромбоцитопения, синдром Гийена-Барре, васкулиты и рассеянный склероз. Об этом говорится в статье ученого из Колумбии.