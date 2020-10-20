ВОЗ зафиксировала недельный рекорд заболеваемости коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 за минувшие 7 дней выросло в мире более чем на 2,4 миллиона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала больше 2,4 млн новых случаев коронавируса в мире за неделю. Это является рекордом с начала пандемии.

«Число новых случаев COVID-19 продолжает ускоренно расти, тогда как число новых смертей остается относительно стабильным. По состоянию на 18 октября поступили сообщения о более 40 миллионах заболевших и 1,1 миллиона умерших. В том числе за последнюю неделю зарегистрировали более 2,4 миллиона новых случаев заболевания и 36 тысяч новых смертей», — указывает ВОЗ в информационном бюллетене.

Наиболее серьезная ситуация сохраняется в Северной и Южной Америке, где с 12 по 18 октября обнаружили больше 798 тысяч новых случаев и зарегистрировали больше 16 тысяч смертей. Рост заболеваемости в Европе составил 25% — было обнаружено 297 тысяч новых случаев и зафиксировано 8 тысяч смертей.

Ранее ВОЗ заявила о проблеме в борьбе с распространением коронавируса. По словам гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса, из-за одновременного распространения гриппа и коронавируса возникает сложность для системы здравоохранения. Он отметил, что меры по борьбе с СOVID-19 эффективны и для предотвращения распространения гриппа. Среди них — ношение масок, соблюдение социальной дистанции и проветривание помещений.