Из бюджета ЯНАО украли миллионы рублей при ремонте интерната

Сумму контракта на ремонт в Овгортской школе завысили на 2,2 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО возбудили уголовное дело о хищении 2,2 млн рублей из бюджета при ремонте школы-интерната в Шурышкарском районе. Об этом стало известно по итогам прокурорской проверки, сообщили в Генпрокуратуре.

Надзорное ведомство выяснило, что в 2017 году муниципальная «Служба заказчика Шурышкарского района» и фирмой «Интернейшнл Констракшн Менеджмент» заключили контракты на ремонт в Овгортской школе-интернате. Подрядчик должен был заменить систему отопления в учреждении. Сумма составила 7,3 млн рублей, работы приняли и оплатили в полном объеме.

«По результатам проверки установлено завышение стоимости строительно-монтажных работ, проведенных в образовательном учреждении, на сумму 2,2 млн рублей. В результате указанных действий бюджету района причинен крупный ущерб», — рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Прокурор Шурышкарского района сообщил о результатах проверки в следственные органы. В результате было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратура пообещала контролировать расследование дела.