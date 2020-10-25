Новые случаи COVID будут встречаться еще несколько лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 26 октября, — 320-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 230-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за минувшие сутки количество заболевших увеличилось до 43 320 272 человек, прирост за сутки составил 405 493 заболевших. Погибли из-за COVID уже 1 161 141 человек (+4 329), излечились от болезни 31 801 552 (+476 987) пациентов.

Лидером по числу заболевших остаются Соединённые Штаты, где диагноз поставили 8 888 328 гражданам. В Индии количество заболевших достигло 7 909 049 человек. Далее идет Бразилия, где 5 394 128 инициированных. В России число заразившихся составляет 1 513 877 граждан.

Вакцина и лекарство

Вакцинация от коронавируса станет обязательной для граждан, находящихся в группе риска, но не раньше, чем кончатся испытания препарата. При этом вакцинацию от COVID в скором времени могут внести в Национальный календарь профилактических прививок. Однако в настоящий момент вакцина не исключает риск заболевания на 100%. Существует три причины, из-за которых препарат может не сработать.

Новая вакцина от коронавируса появится к концу года в США. Там отметили, что массовая вакцинация будет возможна лишь во втором-третьем квартале 2021 года. Трамп заявил, что вакцина переломит ситуацию с пандемией.

Ситуация в России

За минувшие сутки в России обнаружено 16 710 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, скончались 229 человек, 7 704 вылечились. Всего с начала пандемии заболевание было обнаружено у 1 513 877 россиян, из них 26 050 скончались. В России нашли морг, переполненный трупами жертв COVID-19. На опубликованных кадрах видно, что тела погибших лежат прямо на полу.

Регионы РФ начали отправлять школьников на дистанционное обучение. С 26 октября это касается всех школ Кузбасса. С этого же дня на дистант должны уйти школы и детские кружки в городах Свердловской области — Ревде и Нижнем Тагиле. Из-за ситуации с коронавирусом в стране может произойти глобальный сбой системы образования. По мнению заслуженного педагога страны Алихана Динаева, наиболее опасным последствием этого станет снижение уровня знаний. В связи с этим другой учитель Александр Снегуров предложил изменить систему ЕГЭ. Он подчеркнул, что зацикливаться на ЕГЭ не стоит — нынешняя ситуация показывает, что необходимо изменить всю систему аттестации.

Существует три вида исследований на COVID-19, которыми самостоятельно может воспользоваться каждый россиянин. О том, как это сделать, рассказал вакцинолог, инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, пройти проверку можно с помощью мазка ПЦР и тестов, которые определяют два разных вида антител. Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко уверен, что уровень заболеваемости COVID в России может снизиться уже этой зимой. Однако вакцинолог Евгений Тимаков считает, что случаи заражения будут встречаться еще несколько лет. Вероятно, что COVID переболеют 3 млн жителей России.

Коронавирус в мире

Сразу несколько европейских стран ужесточают ограничительные меры по COVID. Испания вводит комендантский час, Италия отменяет все культурные события, закрывает фитнес-клубы, Хорватия вводит большие штрафы.

По меньшей мере пять человек из окружения вице-президента США Майкла Пенса заразились новым коронавирусом . Бывший американский президент Барак Обама возложил на действующего лидера Штатов Дональда Трампа вину за рекордно высокие показатели заражения новым коронавирусом в стране.