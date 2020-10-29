В Тюмени скачок смертности от коронавируса

Статистика по летальным случаям разнится у тюменского и федерального оперштабов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области семь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

«Тюменская область — 7 [летальных случаев за сутки]», — говорится в сообщении информационного центра по мониторингу за ситуацией с коронавирусом. За тот же период заболевание было диагностировано у 144 тюменцев.

Накануне федеральный оперштаб сообщал об одном погибшем, а тюменский — о четырех. Как пояснили URA.RU в федеральном информационном центре, это могло случиться из-за того, что информация не была получена вовремя.

«Оперштаб Тюмени опубликовал данные где-то через два часа после федеральной сводки. Для федеральной сводки данные подаются один раз в день. Возможно, что на момент передачи этих данных в регионе еще не были подтверждены эти три летальных случая. Если все так и причина в расхождении по времени, то эти случаи попадут уже в завтрашнюю [30 октября] федеральную сводку», — пояснили в ИЦК. Таким образом, количество жертв коронавируса за последние сутки может составить не семь человек, а четыре. В региональном оперштабе пока не прокомментировали расхождение в цифрах.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюменской области ужесточили карантинные ограничения, согласно постановлению Роспотребнадзора. При этом власти решили выполнить не все рекомендации ведомства.