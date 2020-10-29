Тюменка с пневмонией несколько дней просила о помощи

Жительнице Тюмени пришлось лично обращаться в больницу не смотря на симптомы коронавируса Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Тюмени с высокой температурой и пневмонией несколько дней просила медиков о помощи. Об этом девушка рассказала в беседе с URA.RU.

«У меня поднялась температура, я думала пройдет. Но когда несколько дней держались 39 градусов, вызвала скорую. Ночью приехала неотложка. После осмотра мне сказали о подозрении на пневмонию и отправили на рентген», — рассказала девушка.

До поликлиники №5 она добиралась сама. На входе измерили температуру, и увидев жар поинтересовались состоянием. Тюменка честно рассказала о пневмонии, но ее все равно отправили в общую очередь. Рентген показал затемнение в легких. Девушке сказали вызвать врача на дом.

«Через два дня ко мне так никто и не пришел. Состояние ухудшалось — боли в груди, сильная отдышка, я задыхалась. В скорую дозванивалась полчаса, там сказали ждать врача из поликлиники. Ночью я самостоятельно поехала в больницу, хотела сделать КТ. Но мне отказали, даже платно», — рассказала жительница Тюмени.

Не дождавшись доктора она связалась со знакомыми медиками. Они посоветовали лекарства, но купить их в аптеках оказалось сложно — части просто не было. Найти антибиотик также удалось через знакомых.

«Когда врач из поликлиники все-таки пришла, из защиты на ней были только маска и перчатки. Мне дали направление на госпитализацию и взяли мазки на коронавирус. Моего мужа, который также уже температурил, осмотреть отказались. После шести часов ожидания скорой, меня все же отвезли в моногоспиталь», — подытожила девушка.

В региональный департамент здравоохранения направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что жительница Тюмени неделю не могла сдать анализ на коронавирус.