Власти ЯНАО готовятся к наплыву больных COVID до конца года

От коронавируса скончались уже 150 ямальцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Инфекционный госпиталь для больных коронавирусом на базе родильного отделения Губкинской ЦГБ продолжит работать до 31 декабря в связи неблагоприятным прогнозом по коронавирусу. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства ЯНАО проекте постановления.

Документ в его последней версии вносит изменения в постановления правительства ЯНАО №836-П и №867-П «в связи с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ямало-Ненецком автономном округе». «Слова «30 сентября 2020 года» заменить словами «31 декабря 2020 года», — говорится в пункте, определяющем сроки работы инфекционного госпиталя на базе роддома Губкинской ЦГБ.

Власти ЯНАО начали экстренно разворачивать новые койки для заболевших COVID-19 на фоне второй волны коронавируса. Были подготовлены около ста мест в Салехарде, Ноябрьске и Лабытнанги. А через несколько дней дополнительное инфекционное отделение было открыто в Новом Уренгое.

Ранее сообщалось, что ЯНАО по частоте смертей занимает седьмое место в России — 27,9 случая на 100 тысяч населения. Общее число жертв коронавируса на Ямале по состоянию на 3 ноября выросло до 150 человек.

Эпидемия на Ямале развивается по так называемому «московскому сценарию», что грозит региону масштабными ограничениями. В связи с этим губернатор Дмитрий Артюхов уже принял решение продлить режим повышенной готовности до 1 декабря, в регионе установлены карантинные ограничения.