В ЯНАО с новой силой возобновились смерти пациентов с COVID

Число заболевших на Ямале перевалило за 21 тысячу человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки скончались четыре человека с подтвержденным коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе. Смерти пациентов возобновились после короткой паузы, наступившей 2 ноября. По частоте летальных исходов ЯНАО входит в первую десятку среди регионов России.

«Зарегистрировано четыре летальных исхода у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Скончались возрастные пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями в Салехарде и Надыме. Интенсивная терапия и все усилия врачей, к сожалению, результата не дали», — прокомментировала глава оперштаба Татьяна Бучкова. Общее число жертв коронавируса на Ямале выросло до 150 человек.

Кроме того, за сутки коронавирусом заразились 184 жителя ЯНАО. Больше всего случаев пришлось на Надымский район, где вирус подтвердили у 30 человек. В Салехарде выявили 18 случаев, в Муравленко — 16, в Ноябрьске и Лабытнанги — по 15. Еще 14 горожан заболели в Новом Уренгое. Всего в округе зафиксировано 21 108 случаев коронавируса, вылечились 14 788 пациентов.

Последние две недели в ЯНАО продолжался аномальный всплеск смертей. За 15 дней умерли 43 пациента. По частоте смертей Ямал занимает седьмое место в России — 27,9 случая на 100 тысяч населения. Сейчас ЯНАО с небольшим перевесом опережает Тульская область (28,6), а лидирует Санкт-Петербург (73,5).

Карантин в ЯНАО продлится до 1 декабря. Эпидемия на Ямале развивается по так называемому «московскому сценарию», что грозит региону масштабными ограничениями. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ужесточил карантин, введя новые меры безопасности. URA.RU составило актуальный список запретов и разрешений, которые будут действовать в регионе на время пандемии.