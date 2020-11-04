04 ноября 2020
03 ноября 2020
02 ноября 2020

В Тюменской области выросло число погибших COVID-пациентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника №3. Тюмень, человек в маске, медбрат, скорая помощь
За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 154 жителей Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Тюменской области скончались три человека с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. За тот же период времени заболевание подтвердилось у 154 жителей региона.

«Тюменская область — три [подтвержденных летальных случая за сутки]», — указано в сообщении оперштаба. Данные о возрасте скончавшихся пациентов не приводятся. Также не указано, при каких обстоятельствах они стали носителями заболевания.

Кроме того, за прошедшие сутки коронавирус был диагностирован у 154 тюменцев. Эпидситуация, связанная с COVID-19 в Тюменской области остается напряженной. 3 ноября в регионе был поставлен антирекорд по смертности от заболевания: за сутки в регионе было зарегистрировано шесть смертей ковид-пациентов.

Ранее агентство писал о том, что режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 11 ноября. URA.RU подготовило список того, что разрешено и что запрещено тюменцам во время карантина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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