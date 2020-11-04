В Тюменской области выросло число погибших COVID-пациентов

За прошедшие сутки в Тюменской области скончались три человека с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. За тот же период времени заболевание подтвердилось у 154 жителей региона.
«Тюменская область — три [подтвержденных летальных случая за сутки]», — указано в сообщении оперштаба. Данные о возрасте скончавшихся пациентов не приводятся. Также не указано, при каких обстоятельствах они стали носителями заболевания.
Кроме того, за прошедшие сутки коронавирус был диагностирован у 154 тюменцев. Эпидситуация, связанная с COVID-19 в Тюменской области остается напряженной. 3 ноября в регионе был поставлен антирекорд по смертности от заболевания: за сутки в регионе было зарегистрировано шесть смертей ковид-пациентов.
Ранее агентство писал о том, что режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 11 ноября. URA.RU подготовило список того, что разрешено и что запрещено тюменцам во время карантина.
Подписывайтесь на URA.RU в