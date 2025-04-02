Тюменская область попала в тройку лидеров по гаражной амнистии

Тюменская область вошла в тройку регионов — лидеров по гаражной амнистии. С момента введения закона здесь зарегистрировали 17,9 тысяч земельных участков под гаражами, сообщает управление Росреестра региона.
«Тюменская область вошла в тройку лидеров по количеству оформленных земельных участков под гаражами. С начала действия закона о „гаражной амнистии“ (сентябрь 2021 года) до 1 января 2025 года в регионе оформлено 17,9 тысяч таких земельных участков. Число оформленных гаражей составило 7,7 тысяч», — рассказали в группе Росреестра во ВКонтакте.
Всего же по России за время действия гаражной амнистии зарегистрировали более 500 тысяч объектов. На данный момент, оформить незарегистрированный гараж можно до 1 сентября 2026 года, однако из-за высокой востребованности в ведомстве рассматривают вопрос о продлении.
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