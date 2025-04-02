02 апреля 2025

Тюменская область попала в тройку лидеров по гаражной амнистии

© Служба новостей «URA.RU»
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Более 17 тысяч гаражей поставили на учет тюменцы в рамках гаражной амнистии
Более 17 тысяч гаражей поставили на учет тюменцы в рамках гаражной амнистии Фото:

Тюменская область вошла в тройку регионов — лидеров по гаражной амнистии. С момента введения закона здесь зарегистрировали  17,9 тысяч земельных участков под гаражами, сообщает управление Росреестра региона.

«Тюменская область вошла в тройку лидеров по количеству оформленных земельных участков под гаражами. С начала действия закона о „гаражной амнистии“ (сентябрь 2021 года) до 1 января 2025 года в регионе оформлено 17,9 тысяч таких земельных участков. Число оформленных гаражей составило 7,7 тысяч», — рассказали в группе Росреестра во ВКонтакте.

Всего же по России за время действия гаражной амнистии зарегистрировали более 500 тысяч объектов. На данный момент, оформить незарегистрированный гараж можно до 1 сентября 2026 года, однако из-за высокой востребованности в ведомстве рассматривают вопрос о продлении.

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Тюменская область вошла в тройку регионов — лидеров по гаражной амнистии. С момента введения закона здесь зарегистрировали  17,9 тысяч земельных участков под гаражами, сообщает управление Росреестра региона. «Тюменская область вошла в тройку лидеров по количеству оформленных земельных участков под гаражами. С начала действия закона о „гаражной амнистии“ (сентябрь 2021 года) до 1 января 2025 года в регионе оформлено 17,9 тысяч таких земельных участков. Число оформленных гаражей составило 7,7 тысяч», — рассказали в группе Росреестра во ВКонтакте. Всего же по России за время действия гаражной амнистии зарегистрировали более 500 тысяч объектов. На данный момент, оформить незарегистрированный гараж можно до 1 сентября 2026 года, однако из-за высокой востребованности в ведомстве рассматривают вопрос о продлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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