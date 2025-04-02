02 апреля 2025

В Тюменской области детей мигрантов обязали сдавать экзамен на знание русского языка

Для детей мигрантов в Тюмени создали 11 точек сдачи тестов по русскому языку
© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения официально вступили в силу с 1 апреля 2025 года
Изменения официально вступили в силу с 1 апреля 2025 года Фото:

В Тюменской области создано 39 пунктов проведения тестов на знание русского языка для детей мигрантов, желающих поступить в школы. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«С 1 апреля детям мигрантов необходимо сдать тест на знание русского языка для поступления в школу. В Тюменской области на базе школ создано 39 пунктов проведения тестирования, из них 11 — в Тюмени», — поделились в инфоцентре.

Чтобы успешно сдать текст, ребенку потребуется оценка «удовлетворительно». В случае, если его знания окажутся ниже данного уровня, то поступающему в школу дадут возможность пройти дополнительное обучение.

В таком случае следующее тестирование будет доступно не раньше, чем через три месяца. Также перед всей процедурой специалисты проверят законность нахождения ребенка в стране. Данные изменения официально вступили в силу с первого апреля 2025 года.

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В Тюменской области создано 39 пунктов проведения тестов на знание русского языка для детей мигрантов, желающих поступить в школы. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «С 1 апреля детям мигрантов необходимо сдать тест на знание русского языка для поступления в школу. В Тюменской области на базе школ создано 39 пунктов проведения тестирования, из них 11 — в Тюмени», — поделились в инфоцентре. Чтобы успешно сдать текст, ребенку потребуется оценка «удовлетворительно». В случае, если его знания окажутся ниже данного уровня, то поступающему в школу дадут возможность пройти дополнительное обучение. В таком случае следующее тестирование будет доступно не раньше, чем через три месяца. Также перед всей процедурой специалисты проверят законность нахождения ребенка в стране. Данные изменения официально вступили в силу с первого апреля 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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