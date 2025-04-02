В Тюменской области детей мигрантов обязали сдавать экзамен на знание русского языка

В Тюменской области создано 39 пунктов проведения тестов на знание русского языка для детей мигрантов, желающих поступить в школы. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«С 1 апреля детям мигрантов необходимо сдать тест на знание русского языка для поступления в школу. В Тюменской области на базе школ создано 39 пунктов проведения тестирования, из них 11 — в Тюмени», — поделились в инфоцентре.
Чтобы успешно сдать текст, ребенку потребуется оценка «удовлетворительно». В случае, если его знания окажутся ниже данного уровня, то поступающему в школу дадут возможность пройти дополнительное обучение.
В таком случае следующее тестирование будет доступно не раньше, чем через три месяца. Также перед всей процедурой специалисты проверят законность нахождения ребенка в стране. Данные изменения официально вступили в силу с первого апреля 2025 года.
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