02 апреля 2025

В тюменском аэропорту закрыли часть туалетов

В аэропорту Рощино изменили местоположение туалетов
© Служба новостей «URA.RU»
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Положение уборных было изменено из-за реконструкции аэропорта
Положение уборных было изменено из-за реконструкции аэропорта Фото:

В тюменском аэропорту изменили расположение туалетных комнат в связи с реконструкцией, часть уборных закрыли. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани областной столицы.

«В аэровокзале изменилось расположение туалетных комнат. Это связано с реконструкцией нашего аэропорта. Приносим извинения за временные неудобства», — поделились в своих социальных сетях Рощино.

На данный момент уборные работают на втором этаже старого терминала и в «стерильной зоне» нового терминала аэропорта. Туалеты на первом этаже старого терминала и в «стерильной зоне» этого же здания закрыты.

Ранее редакции URA.RU удалось побывать внутри  нового терминала Рощино. Внутри здания присутствуют бизнес-залы, выходы на посадку, зона выдачи багажа.

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В тюменском аэропорту изменили расположение туалетных комнат в связи с реконструкцией, часть уборных закрыли. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани областной столицы. «В аэровокзале изменилось расположение туалетных комнат. Это связано с реконструкцией нашего аэропорта. Приносим извинения за временные неудобства», — поделились в своих социальных сетях Рощино. На данный момент уборные работают на втором этаже старого терминала и в «стерильной зоне» нового терминала аэропорта. Туалеты на первом этаже старого терминала и в «стерильной зоне» этого же здания закрыты. Ранее редакции URA.RU удалось побывать внутри  нового терминала Рощино. Внутри здания присутствуют бизнес-залы, выходы на посадку, зона выдачи багажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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