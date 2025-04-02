В тюменском аэропорту закрыли часть туалетов

В тюменском аэропорту изменили расположение туалетных комнат в связи с реконструкцией, часть уборных закрыли. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани областной столицы.
«В аэровокзале изменилось расположение туалетных комнат. Это связано с реконструкцией нашего аэропорта. Приносим извинения за временные неудобства», — поделились в своих социальных сетях Рощино.
На данный момент уборные работают на втором этаже старого терминала и в «стерильной зоне» нового терминала аэропорта. Туалеты на первом этаже старого терминала и в «стерильной зоне» этого же здания закрыты.
Ранее редакции URA.RU удалось побывать внутри нового терминала Рощино. Внутри здания присутствуют бизнес-залы, выходы на посадку, зона выдачи багажа.
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