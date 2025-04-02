02 апреля 2025

Тюменского олигарха вынуждают освободить земельный участок у озера

Прокуратура Тюменской области судится с фирмой Игоря Самкаева из-за земли
© Служба новостей «URA.RU»
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Территорию, на которой находится яхт-клуб, Самкаев приобрел в 2022 году
Территорию, на которой находится яхт-клуб, Самкаев приобрел в 2022 году Фото:

Тюменского олигарха, почетного консула республики Корея в Тюменской области Игоря Самкаева вынуждают освободить земельный участок на берегу озера Андреевское. Иск с требованиями в арбитражный суд направила региональная прокуратура, гласит документ, размещенный в картотеке арбитражных дел.

«Прокуратура требует признать отсутствующими права собственности ООО „СтройИнвестТехнология“ на земельный участок в районе береговой линии озера Андреевское. Также требуется в течение трех месяцев освободить участок от ограждений, пирса и деревянного строения», — сообщается в определении суда.

По данным СБИС, единственным владельцем ООО «СтройИнвестТехнология» и учредителем с долей 100% является Игорь Самкаев. На земельном участке, о котором идет речь в иске, расположен яхт-клуб «Рубин». «СтройИнвестТехнология» приобрела этот участок в 2022 году, сумма сделки составила 118 миллионов рублей.

В настоящий момент иск принят в производство в общем порядке. Первое заседание суда назначено на 13 мая. До того момента владельцу запрещено совершать любые действия, связанные с объектом спора. 

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Тюменского олигарха, почетного консула республики Корея в Тюменской области Игоря Самкаева вынуждают освободить земельный участок на берегу озера Андреевское. Иск с требованиями в арбитражный суд направила региональная прокуратура, гласит документ, размещенный в картотеке арбитражных дел. «Прокуратура требует признать отсутствующими права собственности ООО „СтройИнвестТехнология“ на земельный участок в районе береговой линии озера Андреевское. Также требуется в течение трех месяцев освободить участок от ограждений, пирса и деревянного строения», — сообщается в определении суда. По данным СБИС, единственным владельцем ООО «СтройИнвестТехнология» и учредителем с долей 100% является Игорь Самкаев. На земельном участке, о котором идет речь в иске, расположен яхт-клуб «Рубин». «СтройИнвестТехнология» приобрела этот участок в 2022 году, сумма сделки составила 118 миллионов рублей. В настоящий момент иск принят в производство в общем порядке. Первое заседание суда назначено на 13 мая. До того момента владельцу запрещено совершать любые действия, связанные с объектом спора. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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