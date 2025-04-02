Тюменец за 2024 год заработал 283 миллиона рублей

Такой доход тюменцу принесли ценные бумаги
Максимальный доход, который тюменцы отразили в форме 3-НДФЛ за 2024 год, составил 283 млн рублей. Такие данные передает региональное управление Федеральной налоговой службы.
«Максимальная сумма дохода за 2024 год — 283 млн рублей. Это доход от операций с ценными бумагами», — передает слова УФНС по региону издание «РБК Тюмень».
Ранее в Тюменской области было зафиксировано увеличение количества миллионеров. Их число выросло в 2,5 раза: доход свыше 100 миллионов рублей задекларирован у 10 тюменцев.
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