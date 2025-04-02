02 апреля 2025

Тюменец за 2024 год заработал 283 миллиона рублей

Наибольший доход в Тюменской области за 2024 год составил 283 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Такой доход тюменцу принесли ценные бумаги
Такой доход тюменцу принесли ценные бумаги Фото:

Максимальный доход, который тюменцы отразили в форме 3-НДФЛ за 2024 год, составил 283 млн рублей. Такие данные передает региональное управление Федеральной налоговой службы.

«Максимальная сумма дохода за 2024 год — 283 млн рублей. Это доход от операций с ценными бумагами», — передает слова УФНС по региону издание «РБК Тюмень».

Ранее в Тюменской области было зафиксировано увеличение количества миллионеров. Их число выросло в 2,5 раза: доход свыше 100 миллионов рублей задекларирован у 10 тюменцев.

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Максимальный доход, который тюменцы отразили в форме 3-НДФЛ за 2024 год, составил 283 млн рублей. Такие данные передает региональное управление Федеральной налоговой службы. «Максимальная сумма дохода за 2024 год — 283 млн рублей. Это доход от операций с ценными бумагами», — передает слова УФНС по региону издание «РБК Тюмень». Ранее в Тюменской области было зафиксировано увеличение количества миллионеров. Их число выросло в 2,5 раза: доход свыше 100 миллионов рублей задекларирован у 10 тюменцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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