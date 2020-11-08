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На Тюменскую область надвигаются заморозки и снегопады

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, ноябрь. Тюмень, опавшие листья
На этой неделе температура воздуха в Тюменской области понизится до -14 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ближайшие сутки Тюменскую область накроют снегопады, а к концу недели температура воздуха в регионе местами упадет до -14 градусов. Такие данные о погоде приводит Росгидрометцентр. Также в области прогнозируется сильный ветер и гололед.

«9 и 10 ноября средняя температура воздуха в регионе составит +1, +3 градуса. Ожидается мокрый снег с дождем. Со среды, 11 ноября, температура воздуха в Тюменской области начнет постепенно снижаться и к воскресенью, 15 ноября, достигнет значений -11, -14 градусов», — сообщает Росгидрометцентр.

Там добавили, что в понедельник, 9 ноября, скорость ветра в Тюменской местами может достигать 17 м/с. Кроме этого, на дорогах региона будут наблюдаться гололедные явления. Ранее агентство писало о том, что синоптики спрогнозировали резкое ухудшение погоды в Тюменской области начиная с 11 ноября. Жителям области пообещали сильные снегопады и серьезные заморозки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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