10 ноября 2020
09 ноября 2020

Тюменцы раскритиковали просьбу властей стать автоволонтерами

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, руль, перчатки медицинские, руки в перчатках, навигатор, водитель автомобиля, человек за рулем, перчатки защитные
Автоволонтерам компенсируют расходы на бензин и предоставляют средства защиты Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жители Тюменской области негативно отреагировали на призыв стать автоволонтерами для развоза врачей по вызовам. Предложение вступить в ряды добровольцев опубликовали в аккаунте Тюмени в Instagram.

«Хочешь помочь врачам в нашей общей борьбе с эпидемией? Это просто. Можно стать автоволонтером и бесплатно возить медиков на работу и на вызовы», — такой призыв опубликовали в Instagram-аккаунте @my.tyumen.

Подписчики страницы на предложение отреагировали отрицательно. «Помочь врачам, которые нам не помогают?», «А где миллионы, что губернатор обещал за перевозку больных и врачей?», «Нет. Государство им поможет», — такие комментарии оставляют пользователи.

Как рассказали URA.RU в региональном отделении общественного движения «Волонтеры-медики», сейчас в Тюмени автоволонтерами трудятся порядка 10 человек. Им оплачивают бензин и, при необходимости, предоставляют противокоронавирусные средства защиты.

Ранее URA.RU писало, что на Урале решили проблему со скорыми, пересадив врачей в такси. В частности, в Тюмени на эти цели выделили 11 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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