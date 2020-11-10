Тюменцы раскритиковали просьбу властей стать автоволонтерами

Автоволонтерам компенсируют расходы на бензин и предоставляют средства защиты Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Тюменской области негативно отреагировали на призыв стать автоволонтерами для развоза врачей по вызовам. Предложение вступить в ряды добровольцев опубликовали в аккаунте Тюмени в Instagram.

«Хочешь помочь врачам в нашей общей борьбе с эпидемией? Это просто. Можно стать автоволонтером и бесплатно возить медиков на работу и на вызовы», — такой призыв опубликовали в Instagram-аккаунте @my.tyumen.

Подписчики страницы на предложение отреагировали отрицательно. «Помочь врачам, которые нам не помогают?», «А где миллионы, что губернатор обещал за перевозку больных и врачей?», «Нет. Государство им поможет», — такие комментарии оставляют пользователи.

Как рассказали URA.RU в региональном отделении общественного движения «Волонтеры-медики», сейчас в Тюмени автоволонтерами трудятся порядка 10 человек. Им оплачивают бензин и, при необходимости, предоставляют противокоронавирусные средства защиты.

Ранее URA.RU писало, что на Урале решили проблему со скорыми, пересадив врачей в такси. В частности, в Тюмени на эти цели выделили 11 млн рублей.