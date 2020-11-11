Глава депимущества ЯНАО готовит массовые замены подчиненных

Сергей Черняев утвердил список кадрового резерва чиновников депимущества Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Руководитель департамента имущественных отношений ЯНАО Сергей Черняев сформировал кадровый резерв ведомства. В итоге в список резерва зачислены более 20 специалистов среднего звена. По мнению источников URA.RU, глава ведомства намерен полностью обновить состав подчиненных.

«Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа <…> в лице директора департамента Черняева Сергея Владимировича, действующего на основании положения о департаменте <…>, провел конкурс на включение в кадровый резерв департамента», — сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства ЯНАО. 13 кандидатов включены в группу ведущих специалистов, девять — старших.

Источник, близкий к окружным властным структурам, указывает, что таким за формированием кадрового резерва в департаменте последуют серьезные перемены. «То, что назначенный в августе этого года руководитель будет переформатировать департамент, было понятно сразу, однако речь шла, скорее, об уроне начальников управлений и отделов, — рассказал собеседник на условиях анонимности. — Если начнется движение по вертикали, то нужна замена тем, кто пойдет на повышение».

В правительстве ЯНАО оперативно получить комментарий по ситуации не удалось. В пресс-службу был направлен запрос, на момент публикации ответ не поступал.

Ранее сообщалось, что депимущества ЯНАО начал поиск специалистов на управленческие позиции. Сам глава департамента Сергей Черняев был назначен на должность в августе этого года — ранее он руководил Фондом развития ХМАО, а до этого — «Корпорацией развития».