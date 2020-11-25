Юрий Мартюшов заменил в гордуме Владимира Лузина, который умер в начале ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым депутатом Курганской городской думы стал справедливоросс Юрий Мартюшов. Информация об этом опубликована на сайте муниципалитета. Мартюшов в городском парламенте заменил своего однопартийца Владимира Лузина, который умер в начале ноября.

«В торжественной обстановке Мартюшову Юрию Алексеевичу был вручен значок и удостоверение депутата Курганской городской думы», — сообщает пресс-служба гордумы. Проводить довыборы в городскую думу не пришлось, так как Лузин был избран по партийному списку, поэтому его мандат остался за «Справедливой Россией».

Юрий Мартюшов родился в 1973 году в Кургане, окончил СПТУ №2, а в настоящее время является студентом Курганского промышленного техникума. Местом его работы указана федерация бокса Курганской области, он является судьей по боксу II категории. Ранее работал заместителем директора ООО «Регион 45».

Владимир Лузин умер 6 ноября после продолжительной болезни. 11 ноября городская дума досрочно прекратила его полномочия.

Юрий Мартюшов (слева) получил удостоверение депутата Фото: kurgan-city.ru