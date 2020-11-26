Глава округа Наталья Комарова обратилась с ежегодным посланием к депутатам
Губернатор выступила с обращением к депутатам — введен налог на роскошь — семьям с детьми помогут деньгами — мэр Нижневартовска заразился COVID — журналистка получила награду. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 27 ноября — в обзоре URA.RU:
Глава Югры обратилась к депутатам региона
- Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела традиционное обращение к парламентариям, где в частности, принесла извинения югорчанам из-за наличия проблем в системе здравоохранения.
В Югре ввели «налог для богатых»
- В ХМАО появился налог на роскошь для тех граждан, которые зарабатывают больше 5 млн рублей в год. Об этом URA.RU сообщили в информационно-аналитическом управлении Думы ХМАО.
Семьям с детьми помогут деньгами
- С 1 января 2021 года будет выплачено по 600 тысяч рублей тем семьям, у которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился или родится второй ребенок, и они имеют ипотечный кредит.
Югорская журналистка стала обладателем престижной премии
- Сотрудник телекомпании «СургутИнформ-ТВ», редактор информационных программ Мария Лебига стала лауреатом телевизионной премии ТЭФИ-регион в номинации «Лучший ведущий информационной программы». Это URA.RU подтвердила сама журналистка.
Главврача одной из больниц обманули на крупную сумму
- Главный врач югорской больницы заплатила мошенникам около 135 тысяч рублей, чтобы внеплановая проверка ее учреждения закончилась «хорошим исходом». Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
Мэр Нижневартовска заболел COVID
- Глава Нижневартовска Василий Тихонов заболел коронавирусом. Об этом он заявил своем Instagram. Сейчас он находится в отпуске, но продолжает работать удаленно.
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