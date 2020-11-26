26 ноября 2020
25 ноября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 27 ноября. Глава округа извинилась перед жителями, введен налог на богатых, семьям выплатят деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Глава округа Наталья Комарова обратилась с ежегодным посланием к депутатам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор выступила с обращением к депутатам — введен налог на роскошь — семьям с детьми помогут деньгами — мэр Нижневартовска заразился COVID — журналистка получила награду. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 27 ноября — в обзоре URA.RU:

Глава Югры обратилась к депутатам региона

  • Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела традиционное обращение к парламентариям, где в частности, принесла извинения югорчанам из-за наличия проблем в системе здравоохранения.

В Югре ввели «налог для богатых»

  • В ХМАО появился налог на роскошь для тех граждан, которые зарабатывают больше 5 млн рублей в год. Об этом URA.RU сообщили в информационно-аналитическом управлении Думы ХМАО.

Семьям с детьми помогут деньгами

  • С 1 января 2021 года будет выплачено по 600 тысяч рублей тем семьям, у которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился или родится второй ребенок, и они имеют ипотечный кредит.

Югорская журналистка стала обладателем престижной премии

  • Сотрудник телекомпании «СургутИнформ-ТВ», редактор информационных программ Мария Лебига стала лауреатом телевизионной премии ТЭФИ-регион в номинации «Лучший ведущий информационной программы». Это URA.RU подтвердила сама журналистка.

Главврача одной из больниц обманули на крупную сумму

Мэр Нижневартовска заболел COVID

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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