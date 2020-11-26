Глава округа Наталья Комарова обратилась с ежегодным посланием к депутатам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор выступила с обращением к депутатам — введен налог на роскошь — семьям с детьми помогут деньгами — мэр Нижневартовска заразился COVID — журналистка получила награду. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 27 ноября — в обзоре URA.RU:

Глава Югры обратилась к депутатам региона

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела традиционное обращение к парламентариям, где в частности, принесла извинения югорчанам из-за наличия проблем в системе здравоохранения.

В Югре ввели «налог для богатых»

В ХМАО появился налог на роскошь для тех граждан, которые зарабатывают больше 5 млн рублей в год. Об этом URA.RU сообщили в информационно-аналитическом управлении Думы ХМАО.

Семьям с детьми помогут деньгами

С 1 января 2021 года будет выплачено по 600 тысяч рублей тем семьям, у которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился или родится второй ребенок, и они имеют ипотечный кредит.

Югорская журналистка стала обладателем престижной премии

Сотрудник телекомпании «СургутИнформ-ТВ», редактор информационных программ Мария Лебига стала лауреатом телевизионной премии ТЭФИ-регион в номинации «Лучший ведущий информационной программы». Это URA.RU подтвердила сама журналистка.

Главврача одной из больниц обманули на крупную сумму

Главный врач югорской больницы заплатила мошенникам около 135 тысяч рублей, чтобы внеплановая проверка ее учреждения закончилась «хорошим исходом». Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

Мэр Нижневартовска заболел COVID

Глава Нижневартовска Василий Тихонов заболел коронавирусом. Об этом он заявил своем Instagram. Сейчас он находится в отпуске, но продолжает работать удаленно.